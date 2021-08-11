Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz'da "Kuzeybatı Çevre Yolu" çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz'da "Kuzeybatı Çevre Yolu" çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, yaptığı konuşmada, Kuzeybatı Çevre Yolu çalışmaları kapsamındaki bağlantı yollarının yapıldığını söyledi.

Değirmen Caddesi'nde son hazırlıkların tamamlandığını belirten Gerenli, "DSİ'nin de yolun Lüleburgaz Deresi üzerinden geçecek kısmında köprüleri yapmasıyla birlikte Pınarhisar yönünden gelen araçlar kent merkezine girmeden doğrudan Edirne Caddesi'ne bağlanacak. Yolun tamamlanmasının ardından ise Tarihi Taş Köprü taşıt trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop