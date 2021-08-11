Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz'da "Kuzeybatı Çevre Yolu" çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz'da "Kuzeybatı Çevre Yolu" çalışmaları devam ediyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, yaptığı konuşmada, Kuzeybatı Çevre Yolu çalışmaları kapsamındaki bağlantı yollarının yapıldığını söyledi.

Değirmen Caddesi'nde son hazırlıkların tamamlandığını belirten Gerenli, "DSİ'nin de yolun Lüleburgaz Deresi üzerinden geçecek kısmında köprüleri yapmasıyla birlikte Pınarhisar yönünden gelen araçlar kent merkezine girmeden doğrudan Edirne Caddesi'ne bağlanacak. Yolun tamamlanmasının ardından ise Tarihi Taş Köprü taşıt trafiğine kapatılarak yayalaştırılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:31:44. #1.14#

title