Lüleburgaz'da yeni semt pazarı hizmete açıldı Lüleburgaz Belediyesince yeni semt pazarı hizmete açıldı.

Lüleburgaz Belediyesince yeni semt pazarı hizmete açıldı.

Atatürk Mahallesi'nde açılan yeni semt pazarında 335 pazarcı tezgah açtı.

Semt pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Murat Gerenli, pazarcılar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gerenli, burada yaptığı konuşmada, semt pazarının haftanın üç günü kurulacağını belirtti.

Salı, perşembe ve cuma günleri vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabileceğini ifade eden Gerenli, semt pazarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA