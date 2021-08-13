Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Lüleburgaz'da yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Lüleburgaz ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mehmet Balta, eğitimlerde trafikte nelere dikkat edilmeli, günlük karşılaşılabilecek trafik sorunları ve trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik bilgi verdi.

Balta, bu eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin oluşmasına katkı sağlandığını, trafiğe çıkan anne ve babalarını da kursta edindikleri bilgiler sayesinde daha bilinçli olmaları yönünde uyardıklarını belirtti.

Ağustos ayından itibaren başlanan eğitimler ilçe merkezindeki tüm cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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