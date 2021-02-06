Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

06.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:04
Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir otomobilde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 1991 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 786 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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