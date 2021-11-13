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Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuncay Çalışkan idaresindeki 39 LE 093 plakalı otomobil D-100 Karayolu Ayvalı Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Kazada, sürücü yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Çalışkan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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