Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuncay Çalışkan idaresindeki 39 LE 093 plakalı otomobil D-100 Karayolu Ayvalı Kavşağı'nda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine Çalışkan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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