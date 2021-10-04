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Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut A. idaresindeki 39 AU 456 idaresindeki otomobil İstasyon Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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