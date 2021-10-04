Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut A. idaresindeki 39 AU 456 idaresindeki otomobil İstasyon Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri