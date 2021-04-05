Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı
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Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Arslan Adsalmış idaresindeki 39 LY 926 plakalı kamyonet D-100 karayolu Evrensekiz Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Orta refüje çarparak duran araçta sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Alemdar Coşar yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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