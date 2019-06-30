Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı

Lüleburgaz'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon mevkisinde Rıfat Özmen yönetimindeki 39 TN 081 plakalı otomobil ile Fikri İnançlı idaresindeki 59 HN 794 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Fikri İnançlı ile eşi Meliha İnançlı yaralandı.

Yaralı çift, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA