Lüleburgaz'da toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı

10.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:26

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesi inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçinin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı.



Lüleburgaz'da yapımı devam eden devlet hastanesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi toprak altında kalmıştı. Yapılan çalışmalar neticesi Ahmet Siyar Celikel (19) ve Soner Bulut (27) isimli işçiler toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 2 işçinin kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşçilerden birinin çektiği tahmin edilen görüntülerde 2 işçinin sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılmaya çalışıldığı görülüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA