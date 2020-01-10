Lüleburgaz'da toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Lüleburgaz'da toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı - Haberler

Lüleburgaz'da toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devlet hastanesi inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçinin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı.

10.01.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:26
Lüleburgaz'da toprak altında kalan işçilerin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı

'nin ilçesinde devlet hastanesi inşaatında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçinin kurtarılma anına dair görüntüler ortaya çıktı.


Lüleburgaz'da yapımı devam eden devlet hastanesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 toprak altında kalmıştı. Yapılan çalışmalar neticesi Ahmet Siyar Celikel (19) ve Soner Bulut (27) isimli işçiler toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, 2 işçinin kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İşçilerden birinin çektiği tahmin edilen görüntülerde 2 işçinin sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılmaya çalışıldığı görülüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler