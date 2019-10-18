Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.R.B., mahkemece tutuklandı.
Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde yaşayan M.R.B.'nin, sosyal medya hesabından 'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/YPG lehine paylaşımlar yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda M.R.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kırklareli