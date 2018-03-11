Lüleburgaz'da Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi

Lüleburgaz Belediyesi'nde taşeron işçilerin kadroya geçiş sınavı devam ediyor.

Belediyenin toplantı salonunda gerçekleştirilen sınavda, su işleri ile park ve bahçeler müdürlüğü işçileri, sözlü ve uygulamalı sınava tabi oldu.

Su İşleri Müdürlüğü'nde su sayaçlarını okumadan sorumlu 15 işçi sınavda sayaç okuma, kaçak suyun kesilmesi ve açılmasını gösterdi.

Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli 20 işçi ise park sahaları, yeşil alanlar, mezarlık, çim biçimi, toprak çapalanması, sulama, temizlik ve bakım işleri konularında sözlü ve uygulamalı sınavdan geçti.

Komisyonda, Lüleburgaz Belediye Başkanı Kevser Özkan, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Ulus, Lüleburgaz Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Dilek Çetin Çivi, Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sedat Şen ve Zabıta Müdürü Raif Bıyıktaş yer aldı.

Özkan, sınavda başarılı olan işçilerin kısa sürede açıklanacağını bildirdi.