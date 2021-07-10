Lüleburgaz'da su kanalına düşen kedi için arama çalışması yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen kedi için arama çalışması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen kedi için arama çalışması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesine bağlı Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri Sevgi Mahallesi'nde bir çeltik tarlasının çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bu sırada çeltik tarlasının yanındaki yağmur suyu kanalından kedi sesi geldiğini fark eden ekipler, itfaiyeye haber verdi.

Tünel şeklindeki yağmur suyu kanalında bir kedinin olduğunu tespit eden ekipler, metan gazı olabileceği şüphesiyle gaz maskesi ve merdiven yardımıyla kuyuya indi.

Bir süre sonra nefes almanın zorlaşması üzerine kuyudan çıkan itfaiye eri, hava solunum cihazını kullanarak yeniden kuyuya indi.

Bu sırada dışarıda bekleyen itfaiye erleri, kedinin kuyu girişine gelmesi için telefondan kedi sesi dinletti.

Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından kuyudaki kediye ulaşılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen