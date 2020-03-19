Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı
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Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye

Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı Lüleburgaz'da meydanlar, pasajlar ve sokaklar boşaldı Türkiye'de yeni tip korona virüs vakası her geçen gün artarken, bir gün önce cadde ve sokakları dolu olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar "Evden çıkmayın" uyarısını dikkate...

19.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:48
Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Lüleburgaz'da meydanlar, pasajlar ve sokaklar boşaldı

KIRKLARELİ - Türkiye'de yeni tip korona virüs vakası her geçen gün artarken, bir gün önce cadde ve sokakları dolu olan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlar "Evden çıkmayın" uyarısını dikkate alınca ilçenin meydan ve sokakları hayalet kente döndü. İlçenin meydanları, caddeleri ve pasajları bomboş hale gelirken, bir tek esnaf ve işi olan vatandaşların dışarıda olduğu görüldü.

Lüleburgaz'da vatandaşlar korona virüse karşı önlemlerini artırdı, evden çıkmadı. Bu kapsamda her gün binlerce kişinin bir arada bulunduğu Lüleburgaz ilçe merkezi hayalet kente döndü. Vatandaşlar önlemlerin gerekli olduğunu belirterek, salgın geçene kadar ihtiyaç dışında evden çıkmayacaklarını belirtti.

Esnaf uygulamadan memnun

Öte yandan sokağa çıkmak zorunda olan Lüleburgaz esnafı İHA muhabirine konuştu. Vatandaşlar günde belli aralıklarla önlemlerini aldıklarını söyleyerek, vatandaşın bir arada bulunacağı mekanların kapatılma kararını desteklediklerini belirtti. Bunun yanı sıra birbirleriyle aralarına belli bir mesafe bırakan esnaf, çay ocaklarıyla ilgili de önlem alınması gerektiğini söyledi. Esnaf, kahvehanelere gidemeyen vatandaşların çay ocaklarına akın ettiğini belirterek hastalığın yayılmaması için bu duruma bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

İlçenin gözde parkı bomboş

Öte yandan her gün yüzlerce kişinin bir araya gelip buluştuğu, çay içtiği Zübeyde Hanım Parkı da sessizliğe bürünen yerlerden biri oldu. Sandalye ve masaların toplandığı parkta kimse bulunmazken ortaya çıkan görüntü hüzünlendirdi. İlçenin en işlek bölgesi olan İstanbul Caddesi de korona virüs salgınından nasibini aldı. Salgın nedeniyle vatandaşların evlerine kapanması sonucu, her gün binlerce kişinin yürüdüğü cadde bomboş bir hale büründü.

Pasajlarda esnaf dışında vatandaş yok

Tüm bunların yanı sıra çok sayıda Lüleburgazlının alışveriş yaptığı pasajlarda da kimse olmadığı görüldü. İlçe merkezindeki pasajlarda bulunan esnaf, ilk defa hiçbir müşterinin olmadığı bir dönem gördüklerini belirterek, salgının bir an önce sona ermesi dileğinde bulundular.

Meydanlar boşaldı

Koronavirüsten etkilenen bir diğer yeri ise Belediye Meydanı ile Kongre Meydanı oldu. Her geçen gün daha az kişinin geçtiği iki meydanın boş hali dikkatlerden kaçmazken, Belediye Meydanı'nda özel kıyafetli bir belediye personelinin sürekli ilaçlama yapması dikkatlerden kaçmadı.

Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı

Kaynak: İHA

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Lüleburgaz'da sokaklar ve meydanlar boş kaldı

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