Lüleburgaz'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Lüleburgaz'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

10.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:00
Lüleburgaz'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

'nin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İ.T. (40), S.T. (35) ve B.Ö. (15) ile N.Ç. (43) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası B.Ö. pompalı tüfekle N.Ç'nin bulunduğu otomobile ateş etti.

Olayda N.Ç. ile olayın gerçekleştiği bölgedeki kahvehanede oturan S.Ü. başından yaralandı.

verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralanan N.Ç. buradaki ilk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan İ.T, S.T. ve B.Ö'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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