Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı

Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi Kongre Meydanı'nda E.K. ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine şüpheli, silahla E.K.'ya ateş ederek yaraladı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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