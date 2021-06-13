Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde V.B. ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından V.B, silahla ateş etmesi sonucu Y.A'yı yaraladı.

Bacağından yaralanan Y.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı
Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı
Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı
Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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