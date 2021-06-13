Lüleburgaz'da silahlı kavga: 1 yaralı

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde V.B. ile Y.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından V.B, silahla ateş etmesi sonucu Y.A'yı yaraladı.

Bacağından yaralanan Y.A.'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen