Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanakta taşan Lüleburgaz Deresi sularının tehdit ettiği, yan yatan 3 binanın valilik kararıyla yıkımına başlandı.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanakta taşan Lüleburgaz Deresi sularının tehdit ettiği, yan yatan 3 binanın valilik kararıyla yıkımına başlandı.

Lüleburgaz'da 28 Aralık 2021'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, ilçede bulunan Lüleburgaz Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 304 kişi, AFAD ve belediye ekipleri ile askerler tarafından kurtarıldı. Sel sonrası bölgede 3 binanın yan yatarak, yıkılma tehlikesinin oluştuğu tespit edildi. Binaların tahliye edilmesinin ardından Kırklareli Valiliği, yıkım kararı çıkardı. Devlet Su İşleri'ne ait kepçeyle bölgede yıkımlara, Taştan ailesinin 3 katlı evinden başlandı. Yetkililer, pazartesi günü kalan 2 binanın da yıkım işlemine başlanacağını belirtti.