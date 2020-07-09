Lüleburgaz'da sebze fidesi dağıtıldı Lüleburgaz Belediyesi, vatandaşlara sebze fidesi dağıttı.

Lüleburgaz Belediyesi, vatandaşlara sebze fidesi dağıttı.

Kongre Meydanı'nda "fideler bizden, üretim sizden" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 10 bin fide dağıtımı yapıldı.

Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer de katıldı.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşları üretime teşvik etmek amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiğini ifade eden Gerenli, tüplü fideleri alan vatandaşların evlerinde saksılara ekebileceğini söyledi.

Farklı projeler ve programlar ile farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Gerenli, "İçinde bulunduğumuz tüketim çağında vatandaşlarımızı tarımla buluşturarak üretime teşvik etmek, çocuklarımızı tarımla tanıştırmak ve balkonlarında, bahçelerinde ürün yetiştirmenin hazzını kent halkımızla birlikte yaşamak için 'kendi ürününü kendin yetiştir' diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA