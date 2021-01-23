Lüleburgaz'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Lüleburgaz'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:30
Lüleburgaz'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Gülümser idaresindeki 34 RR 3132 plakalı otomobil, Düğüncübaşı köyü yolunda şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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