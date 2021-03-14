Lüleburgaz'da "Sağlık tarihi" fotoğraf sergisi açıldı
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Lüleburgaz'da "Sağlık tarihi" fotoğraf sergisi açıldı

14.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:51
Lüleburgaz'da

Lüleburgaz ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçenin sağlık tarihini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Lüleburgaz ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçenin sağlık tarihini anlatan fotoğraflar sergilendi.

Araştırmacı tarih öğretmeni Ali Arslan tarafından hazırlanan sergi, ilçedeki özel bir hastanede açıldı.

Törene hastane başhekimi Operatör Dr. Turgay Yücel, başhekim yardımcısı Operatör Dr. Teoman Durukan ve sağlık çalışanları katıldı.

Arslan konuşmasında, Yaklaşık 100 yıllık bir süreç taranarak serginin oluşturulduğunu söyledi.

Serginin çok değerli olduğunu belirten Arslan, "Bu çalışma uzun yıllardır sürüyordu, salgının da etkisi bu çalışmayı biraz daha hızlandırdı. Tüm hastaneleri gezdik, sağlık ocaklarını gezdik, evrak kayıtlarına bakmaya çalıştık. Yaklaşık 100 yıllık süreci taradık, binlerce gazete de okuduk. Fotoğraf ve biyografi ağırlıklı eserler vermeye çalıştık. 1800'lü yıllara ait Osmanlı arşivinden aldık, ilk doktorumuzu, ilk eczacımızı bulduk ve günümüze kadar getirdik." diye konuştu

Sergi, 19 Mart Cuma gününe kadar açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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