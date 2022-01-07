Lüleburgaz'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Lüleburgaz'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Lüleburgaz'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.U. idaresindeki 39 ABG 911 plakalı otomobil, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde orta refüje çarptı.

Yan yatan aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, 112 Acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yan yatan araçtan sızan akar yakıt nedeniyle önlem aldı.

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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