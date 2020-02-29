Lüleburgaz'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
29.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:50
Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde, S.S yönetimindeki otomobili durdurdu.
Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekipleri otomobilde arama yaptı.
Aramada 3 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.S, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA