Lüleburgaz'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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Lüleburgaz'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

29.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.02.2020 09:50
Lüleburgaz'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Komutanlığı ekipleri, Büyükkarıştıran beldesinde, S.S yönetimindeki otomobili durdurdu.

Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine jandarma ekipleri otomobilde arama yaptı.

Aramada 3 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

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