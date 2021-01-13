Lüleburgaz'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
13.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:49
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde Doğuş Kerpiççiler yönetimindeki 39 NZ 353 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Otomobili durduran Kerpiççiler, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen