Lüleburgaz'da otomobil yangını
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Lüleburgaz'da otomobil yangını

09.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:10
Lüleburgaz'da otomobil yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sakızköy Caddesi'nde Fırat Yörukçü'ye ait 39 ABF 928 plakalı park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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