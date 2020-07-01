Lüleburgaz'da otomobil yangını
Lüleburgaz'da yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
01.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:28
Lüleburgaz'da yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kırıkköy köyünde Şeref Sakallı'ya ait park halindeki otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA