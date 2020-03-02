Lüleburgaz'da otomobil yangını

02.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:14

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Aykut Yüksek yönetimindeki 39 NS 804 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden Yüksel, otomobili durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA