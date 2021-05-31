Lüleburgaz'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 34 CEE 191 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Lüleburgaz gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada H.T. ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ve bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran