Lüleburgaz'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüleburgaz'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Lüleburgaz'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

H.T. idaresindeki 34 CEE 191 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Lüleburgaz gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada H.T. ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ve bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
Son dakika haber! MHP milletvekillerinin içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı (1)
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Adnan Menderes Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Seda Sayan Oğuzhan Koç Demet Evgar
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lüleburgaz'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 19:44:04. #1.14#

title