Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Dere Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Ekipler daha sonra bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen