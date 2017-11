Lüleburgaz'da Öğrenciler İyilikte Yarışacak

Lüleburgaz'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca yürütülen Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi başlatıldı.



İHH İnsani Yardım Vakfının, Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen işbirliğiyle yürüttüğü Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'nin, Lüleburgaz'da da uygulamaya konulması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.



İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birim Başkanı Reşat Başer, bu projeyi yetim çocuklara ulaşıyor olması nedeniyle çok önemsediklerini belirterek, vakıf olarak yetim çocuklara düzenli olarak her ay eğitim, sağlık, gıda, barınma ve bakım gibi konularda yardımda bulunduklarını ifade etti.



Sponsorluk sistemiyle 52 ülkede de yaklaşık 90 bin yetime düzenli destek verildiğini aktaran Başer, proje kapsamında bir sınıftaki öğrencilerin harçlıklarından topladıkları aylık parayı, yetim kalmış bir çocuğa göndereceğini kaydetti.



Başer, öğrencilerin yapacakları yardım ile muhtaç kişinin ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.



Toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Yücel Bilgiç ile Kırklareli İnsani Yardım Derneği Lüleburgaz Temsilcisi Havva İsa da katıldı.