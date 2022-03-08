Lüleburgaz'da motosikletten düşen kişi yaralandı
AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.
LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İstasyon Caddesi'nde M.E. yönetimindeki 39 SB 204 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.
M.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Çınar Türkmen - Güncel