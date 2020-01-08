Lüleburgaz'da metruk ev yangını
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Lüleburgaz'da metruk ev yangını

Lüleburgaz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:30
Lüleburgaz'da metruk ev yangını

ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahallesi Artezyen Sokak'ta metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrası yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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