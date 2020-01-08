Lüleburgaz'da metruk ev yangını
Lüleburgaz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
08.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:30
Lüleburgaz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi Artezyen Sokak'ta metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrası yangın söndürüldü.
Kaynak: AA