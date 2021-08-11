Lüleburgaz'da mahsur kalan güvercinler kurtarıldı
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Lüleburgaz'da mahsur kalan güvercinler kurtarıldı

Lüleburgaz'da mahsur kalan güvercinler kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın korkuluklarında mahsur kalan iki güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın korkuluklarında mahsur kalan iki güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yılmaz Mahallesi Sürücü Sokak'ta bir apartmanın en üst katındaki dairenin pencerelerinin önündeki cam korkuluklarda iki güvercinin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveniyle apartmanın en üst katındaki dairelere ulaştı.

Ekipler, kepçe yardımıyla güvercinleri bulunduğu yerden kurtardı.

Kurtarılan güvercinler ardından doğal ortamlarına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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