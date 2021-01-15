Lüleburgaz'da kütüphaneden en çok kitap alan yaşlı adam ödüllendirildi
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Lüleburgaz'da kütüphaneden en çok kitap alan yaşlı adam ödüllendirildi

15.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:37
Lüleburgaz'da kütüphaneden en çok kitap alan yaşlı adam ödüllendirildi

Lüleburgaz ilçesinde geçen yıl halk kütüphanesinden en çok kitap alan 78 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Türker, ödüllendirildi.

Lüleburgaz ilçesinde geçen yıl halk kütüphanesinden en çok kitap alan 78 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Türker, ödüllendirildi.

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi'nden 56 kitap ödünç alan emekli öğretmen Hüseyin Türker için tören düzenlendi.

Sokollu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Dilek Beyoğlu, Türker'e kitap hediye etti.

Türker, boş zamanının tamamını kütüphanede değerlendirdiğini söyledi.

Kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden Türker, "Kütüphanede çok kitap var. Güzel, sessiz ve temiz bir yer. Geldiğimiz zaman gayet sıcak karşılanıyoruz. Beğendiğim kitapları alıyorum, 15 günde en az 3 kitap okuyorum, iki kez değiştiriyorum. Herkes okusun, bunun sınırı yok, yaşı yok." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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