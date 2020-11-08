Lüleburgaz'da Kurtuluş Koşusu yapıldı
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Lüleburgaz'da Kurtuluş Koşusu yapıldı

08.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:14
Lüleburgaz'da Kurtuluş Koşusu yapıldı

Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Koşusu düzenlendi.

Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Koşusu düzenlendi.

Lüleburgaz Belediyesi'nce düzenlenen koşu, Durak Mahallesi'ndeki tren istasyonundaki canlandırma ile başladı.

Bir gazinin elindeki Türk bayrağını teslim alan sporcu, yaklaşık 6.5 kilometre koştu.

Sporculara yol boyunca bisikletli ve motosikletlilerin yanı sıra Türk Hava Kurumu'nun paramotorlu personeli ile vatandaşlar da Türk bayrakları ile eşlik etti.

Tören alanına ulaşan sporcular, Türk bayrağını Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'ye teslim etti.

Öperek bayrağı teslim alan Kaymakam Yüce, Türk bayrağını göndere çekmek üzere Lüleburgazlı izcilere teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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