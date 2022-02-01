Lüleburgaz'da "kültür envanteri" çalışmaları devam ediyor

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yürütülen "Kent Kültür Envanteri Projesi" çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sanat tarihçisi, arkeolog, kent plancıları ile çok sayıda akademisyenin görev aldığı proje çalışmalarının 1 yıldır devam ettiği belirtildi.

Proje ile ilçenin kültür envanterinin dijital ortama taşınacağı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kültür envanterinin dijital ortama taşınmasıyla kentin geçmişi geleceğe taşınmakla kalmayıp, turistik amaçlı da kullanılabilecek. Dijital ortamda işaretlenen kültür envanteri sayesinde Lüleburgaz'ın hangi bölgesinde hangi kültürel envantere sahip olduğu bir tık ötede olmuş olacak. Bu sayede kültür envanterlerinin kentin tanıtımında büyük rol oynaması hedefleniyor."