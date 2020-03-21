Lüleburgaz'da koronavirüse karşı saksılı önlem KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki bankların üzerine, birer metre arayla saksı yerleştirdi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve meydanlardaki bankların üzerine, birer metre arayla saksı yerleştirdi.

Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle belediye tarafından alınan önlemler sürüyor. Şehrin en işlek noktası olan İstanbul Caddesi üzerindeki Üçgen Park Meydanı'ndaki parklarda, vatandaşlar tüm uyarılara rağmen yan yana oturunca, belediye harekete geçti. Ekipler, bankların üzerine birer metre arayla saksı yerleştirdi.Meydandan geçen Celal Balabanlı, "Belediyemiz çok doğru bir çözüm bulmuş. En önemli tedbir, sosyal izolasyon ve bir metre kuralı. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli. Vebali evde kalmayarak, 1 metre kuralına uymayanların olacaktır" dedi.

- Kırklareli

Kaynak: DHA