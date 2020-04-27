Lüleburgaz'da köpeğin tedavi edilmediği iddiasına soruşturma Lüleburgaz Belediyesi, geçici hayvan barınağında bir köpeğin bakımlarının yapılmadığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Lüleburgaz Belediyesi, geçici hayvan barınağında bir köpeğin bakımlarının yapılmadığına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hayvanseverlerin sosyal medya hesaplarından "yasaklı ırk olduğu için tedavi edilmeyip ölüme terk ediliyor" başlığı paylaşımları üzerine barınakta inceleme yapıldığı belirtildi.

"Arjantin Dogo" cinsi köpeğin tedavisi veteriner hekimlerin gözetiminde özel bir klinikte devam edildiği aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA