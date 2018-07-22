Lüleburgaz'da Kızılay'ın Çalışmaları Kitaplaştırıldı

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesince yürütülen "Geçmişten Günümüze Başkanlarımız" projesi kapsamında "Lüleburgaz'da Kızılay" adlı kitap çıkarıldı.

Tarihçi Ali Arslan'ın katkılarıyla kitap haline getirilen 96 sayfalık "Lüleburgaz'da Kızılay" adlı kitap, ücretsiz olarak kurumlara dağıtılacak.

Tarihçi Ali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın ülkenin en uzun soluklu derneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bu çalışmaya, Osmanlı ve Kızılay arşivinde 1926 tarihli belgenin bulunmasıyla başladıklarını belirten Arslan, kitapta Kızılay'ın ilçeye ait bilgilerinin yer aldığını aktardı.

2 yıl boyunca süren çalışmalar sonunda kitabı bastırdıklarını dile getiren Arslan, "Lüleburgaz'da yayınlanan yerel gazeteleri taradık. Arşivden ve kişilerden Kızılay ile ilgili pek çok fotoğraf bulduk. 1938-2018 yılları arasında karar defterlerini ve derneğin diğer evraklarını inceledik. Şubenin yönetim kurulu başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin isimlerini çıkararak listeledik. Başkanlık yapmış olanların fotoğraflarını bulduk, başkanların biyografilerini hazırlayarak bu çalışmaya aktardık. Ayrıca gazete kupürleri, ülkemizde yaşanan depremlerde Lüleburgaz Şubesi'nin çalışmalarını, kan merkezinin faaliyetlerini, eski dönemlere ait fotoğraflarını, 1938-2018 yıllarında yapılan faaliyetlerin özet bilgilerini bu araştırmada aktardık." diye konuştu.