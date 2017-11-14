Lüleburgaz'da Kitap Sergisi

Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde kitap sergisi açıldı.



Kütüphane Müdürü Dilek Beyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yaklaşık 500 adet yeni çocuk kitabının, kütüphanedeki sergide yer aldığını söyledi.



Hafta kapsamında kitapların çocuk okuma bölümünde sergileneceğini belirten Beyoğlu, bu kitaplardan evlerine almak isteyen çocuklara da verilebileceğini ifade etti.



Kütüphaneye gelen çocukların kendi yazdıkları öykü kitaplarının da bu sergide yer aldığını aktaran Beyoğlu, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nı dolu dolu etkinliklerle geçireceklerini kaydetti.