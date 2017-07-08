Lüleburgaz'da Kaza 1 Yaralı

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ayşe Kök'e (47) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.



Yaralanan Kök, haber veri·lmesi· üzeri·ne olay yeri·ne gelen 112 acil servis ekiplerinde Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.