Lüleburgaz'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı - Haberler
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Lüleburgaz'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Lüleburgaz'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz Beldesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Evrensekiz beldesi Gündoğdu Mahallesi'nde tekstil önünde meydana geldi. İddiaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi istikametinden Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi yönüne doğru hareket halindeki M.V. yönetimindeki 41 AP 712 plakalı ticari araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıktı. Takla atan araçta bulunan sürücü M.V. ve yanındaki C.M. yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan C.M.'nin durumunun ağır olduğu, sürücü M.V.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

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