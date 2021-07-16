Lüleburgaz'da kavgada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Özerler Mahallesi Kongre Meydanı'nda E.K'nın silahla vurularak yaralanmasına ilişkin yürüttüğü çalışmada, şüphelinin M.E. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Lüleburgaz ilçesinde 12 Temmuz Pazartesi günü Kongre Meydanı'nda E.K. ile M.E arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Şüpheli M.E, silahla ateş ederek E.K'yı yaralamış olay yerinden kaçmıştı.

E.K ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen