Lüleburgaz'da kanalizasyon hattı yenileme çalışması Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon hattı yenileniyor.

Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon hattı yenileniyor.

Lüleburgaz Belediyesince, altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon hattını yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Kocasinan Mahallesi, Köprübaşı Sanayi Sitesi ve Lüleburgaz Deresi üzerindeki hatta çalışma yürütüyor.

Kanalizasyon hatlarının, dere içerisinden geçen kısmında tespit edilen arızanın giderildiği aktarılan açıklamada, 50 metrelik kısmında büzlerin yenilendiği belirtildi.

Kaynak: AA