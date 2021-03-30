Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde iki gün süreyle Kongre Meydanı'nda gerçekleştirilen kampanyada 103 ünite kan toplandı.

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada Türk Kızılay'a her zaman destek olduklarını söyledi.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Erdem, "Türk Kızılay'a verdiğimiz kanla, bir cana şifa olduk. Emrullah Efendi Ortaokulumuzun kan bağışı kampanyasına, kan bağışı yaparak bu erdemli davranışa ortak olduk. Ne mutlu Türk Kızılay'a bağışta bulunup, çaresizlere yardım elini uzatanlara." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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