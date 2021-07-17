Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası
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Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası

Lüleburgaz'da kan bağışı kampanyası
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Şubesi'nce Kongre Meydanı'nda kurulan çadırda bağışlar kabul edildi.

Şube Başkanı Mustafa Gamsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini ifade eden Gamsız, Kovid-19 sürecinde azalan kan stoklarını arttırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Gamsız, "Kanın kime ve ne zaman ihtiyaç olacağı belli değil. Bu duyarlılığa sahip vatandaşların gösterdikleri teveccüh ile güzel bir kampanya gerçekleştirdik. Sağlıklı herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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