Lüleburgaz'da kaçakçılık operasyonu

18.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:32

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarat çalışması doğrultusunda S.E. ve M.E'nin gümrük kaçağı içkileri piyasaya sürdükleri tespit etti.

Ekipler şüphelilerin ev ve araçlarında yaptığı aramalarda 10 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.



Olayla ilgili ili şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA