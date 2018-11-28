Lüleburgaz'da İtfaiyeden Taşkın Denetimi

Edirne ve Kırklareli'de etkili olan yağışlar nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, taşkın denetiminde bulundu.

Lüleburgaz Deresi ve çevresinde incelemede bulunan ekipler, olası bir aksaklığa mahal vermemek için zaman zaman bölgede kontrollerini sürdürüyor.

İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl de bölgede inceleme yaparak dere çevresindeki vatandaşlar ile görüştü.

Dere debisinin yükselmesi durumunda itfaiyeye bilgi verilmesini isteyen Akgöl, olumsuz koşullara karşı itfaiyenin her zaman hazır durumda beklediğini bildirdi.

Gerekli önlemlerin alındığını aktaran Akgöl, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli hareket ettiklerini söyledi.