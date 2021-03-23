Lüleburgaz'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Lüleburgaz'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

23.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:28
Lüleburgaz'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bir restoranın bacasından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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