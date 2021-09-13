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Lüleburgaz'da İlköğretim Haftası kutlandı!

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Lüleburgaz'da İlköğretim Haftası kutlandı!

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlköğretim Haftası açılış programı ve etkinliklerine katıldı.

Başkan Gerenli, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl uzak kaldığınız okulunuz, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınıza bu yıl yeniden kavuştunuz. Başöğretmen Atatürk'ün önderliğinde, eğitim meşalesinin aydınlattığı bu uzun hayat yolunda hepinize başarılar dilerim. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizin İlköğretim Haftası kutlu olsun" dedi.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği İlköğretim Haftası General Ferhat Akat İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. İlk olarak Yeni Tören Alanı'nda Ulu Önder Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk koyma etkinliğine Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Mücahit Murat Şahin, Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Çelenk bırakma töreninin ardından ise General Ferhat Akat İlkokulu'nda açılış etkinliği düzenlendi.

Çocuklar hünerlerini sergiledi

Pandemi nedeniyle okullarından, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yaklaşık 1.5 yıl uzak kalan minikler, halk oyunundan tiyatroya, masa tenisinden şiir okumaya ve koroya kadar pek çok alanda hünerlerini sergiledi. Olimpiyatlarda başarı kazanan ve koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanlarının da canlandırıldığı etkinliklerde çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değer oldu.

Dördüncü sınıflardan birinci sınıflara çiçek

Etkinliklerin sonunda ise General Ferhat Akat İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, eğitim hayatına yeni adım atan birinci sınıftaki kardeşlerine hoş geldin çiçeği armağan etti. Etkinliklerin sonunda Başkan Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem ve okul müdürü Şenol Bayfidan ile birlikte okuldaki açık hava resim sergisini gezdi.

Başkandan miniklere başarı mesajı

İlköğretim Haftası ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gerenli, öğrencilerin pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden çok uzun süre uzak kaldığını hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıl uzak kaldığınız okulunuz, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınıza bu yıl yeniden kavuştunuz. Başöğretmen Atatürk'ün önderliğinde, eğitim meşalesinin aydınlattığı bu uzun hayat yolunda hepinize başarılar dilerim. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizin İlköğretim Haftası kutlu olsun" diye konuştu.

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