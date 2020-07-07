Lüleburgaz'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 3 kişi yaralandı.

Lüleburgaz Turgutbey köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, Lüleburgaz istikametine seyir halinde olan 39 NC 421 plakalı aracın sahibi, kontrolünü kaybederek karşı şeritten Turgutbey istikametine seyir halindeki 39 SY 304 plakalı araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA